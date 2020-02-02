تشكيل حكومة علاوي.. صراعاتٌ وخلافاتٌ على الغنائم

2020/02/02 | 12:54 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحل العراق – محمد الجبوري تترقب الأوساط السياسية والشعبية، خطوات تشكيل حكومة محمد توفيق علاوي، المرتقبة، وسط مخاوف من صراعات وخلافات سياسية على تقسيم الوزارات بين القوى السياسية الكبيرة.ويقول […]

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