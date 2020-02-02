حوا بطواش - التغيير واللغة

2020/02/02 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حوا_بطواش خواطر حول التغيير واللغة هل التغيير شيء إيجابيٌّ أم هو شيءٌ يجب ألا يحدث؟نحن نتربى كأطفال على قيم معينة هي في الواقع قيم آبائنا وأمهاتنا ثم نكبر ونصبح أكثر وعيا إدراكا ونبدأ نفكّر بشكل مختلف في بعض الأمور التي لا نوافق معها أو لا نقبلها أو لا نتفق عليها.والحقيقة أن التغيير ليس شيئا سهلا.إنه لا يحدث بين ليلة وضحاها.إن طبيعة الإنسان توّاقة دومًا إلى التقدّم والتطوّر، ويحدث التغي......

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