عبدالعزيز عبدالله القناعي - صفقة القرن .. النداء الأخير للسلام

2020/02/02 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالعزيز_عبدالله_القناعي صفقة القرن ..الفرصة الأخيرة للسلامصفقة القرن محاولة أمريكية إسرائيلية جادة وعقلانية ومنطقية وسياسية واقتصادية واجتماعية، للمضي قدما في عملية السلام وإنهاء الصراع العربي الاسرائيلي الذي طال أمده.هي محاولة لن يفهمها العرب والمسلمون في الغالب، ليس لأنهم غير مطلعين على تفاصيلها، بل لأنهم أمة متأخرة ومتخلفة في مجال بناء الدولة وحكم الديمقراطية وأهمية الحوار والتفاوضات، كما وأنهم يعانون تماما ......

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