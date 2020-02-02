2020/02/02 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي يقال : إن رجل كان يسكن في مدينة بالقرب منها توجد مقبرة للأموات وكان هذا الرجل يذهب إلى المقبرة وينبش قبور الموتى وينتزع عنهم الكفن وأشيع هذا الخبر بين ذوي الموتى وأخذوا يسبونه ويشتمونه على هذا العمل الشنيع فسمع ابن الفاعل أن الناس يسبون ويشتمون أباه ...فأقسم الابن أن يجلب لوالده الرحمة بدلاً من السب والشتم ...فأخذ الابن يذهب إلى مقبرة الموتى وينبش قبورهم وينتزع منهم الكفن ويضع في مخرج كل واحد قا......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فلاح أمين الرهيمي - تغريده ....!!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#فلاح أمين الرهيمي - تغريده ....!!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).