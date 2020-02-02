2020/02/02 | 13:03 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | السيد الصدر: أنصح القوات الأمنية بمنع كل من يقطع الطرقات وعلى وزارة التربية معاقبة من يعرقل الدوام من أساتة وطلاب وغيرهم

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