2020/02/02 | 13:03 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | السيد الصدر: يجب فتح الطرق المغلقة لكي ينعم الجميع بحياتهم اليومية وترجع للثورة سمعتها الطيبة وعلى المختصين الإسراع في ذلك

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