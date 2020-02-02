2020/02/02 | 13:03 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | السيد مقتدى الصدر: تشكيل لجان في المحافظات من أجل ارجاع الدوام الرسمي في المدارس الحكومية وغيرها

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