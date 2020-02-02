السيد الصدر: لا بد من إرجاع الثورة إلى سلميتها وانضباطها وعلى قوى الأمن منع كل من يقطع الطرق

2020/02/02 | 13:04 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر: لا بد من إرجاع الثورة إلى سلميتها وانضباطها وعلى قوى الأمن منع كل من يقطع الطرق .نرجو الانضمام لقناة وكالة صدى الاعلام على التليغرام https://t.me/pressiraq2

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