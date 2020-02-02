تعرف على الكتل السياسية التي باركت وتحفظت على تكليف محمد علاوي

2020/02/02 | 13:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد رصد المحلل الامني هشام الهاشمي، الكتل التي باركت وتحفظت على تكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الوزراء.وقال الهاشمي في تغريدة تابعتها “يس عراق”، إن “الاحزاب التي تحفظت على ترشيح محمد علاوي؛ هي النصر والحكمة ودولة القانون والوفاق والفضيلة وصادقون والكتلة التركمانية والكتلة المسيحية”.اما الكتل التي لم تعلن مباركتها “الأحزاب الكردية وتحالف […]

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