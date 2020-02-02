2020/02/02 | 13:06 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاحد، شمول اكثر من 23 الف اسرة براتب الاعانة الاجتماعية في محافظة البصرة.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة صدى ، ان “اقسام الحماية الاجتماعية في البصرة استطاعت انجاز شمول 23544 اسرة براتب الاعانة الاجتماعية لغاية نهاية عام 2019 بعد اكمال جميع الاجراءات القانونية والمالية لهم والبحث الاجتماعي من قبل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة العمل: شمول اكثر من 23 الف اسرة براتب الاعانة الاجتماعية في البصرة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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