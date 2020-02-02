2020/02/02 | 13:07 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لليوم الرابع والتسعين استمرار المعتصمين أمام شركة نفط ذي قار للمطالبة بحقوقهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/02 | 13:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لليوم الرابع والتسعين استمرار المعتصمين أمام شركة نفط ذي قار للمطالبة بحقوقهم) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لليوم الرابع والتسعين استمرار المعتصمين أمام شركة نفط ذي قار للمطالبة بحقوقهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).