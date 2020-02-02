السويد تبدي استعدادها للاستثمار في إقليم كوردستان

2020/02/02 | 13:08 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرى في اللقاء بحث آخر المستجدات على الساحة العراقية – صورة: KRG

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