مراسلنا: رئيس جامعة ذي قار يحيى الخفاجي اعلن رسميا عودة الدوام لكافة الكليات

2020/02/02 | 13:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسلنا، اليوم الاحد، بان رئيس جامعة ذي قار يحيى الخفاجي يعلن رسميا عودة الدوام لكافة الكليات.وقال مراسلنا ان “العميد يحيى الخفاجي اصدر توجيها بشكل رسمي بشان عودة الدوام الرسمي الطبيعي في جميع الكليات والمعاهد في محافظة ذي قار”.

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