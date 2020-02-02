2020/02/02 | 13:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعدمت السلطات الصينية، اليوم الاحد، قرابة 18 ألف دجاجة، في مقاطعة هونان وسط البلاد، جراء إصابتها بوباء إنفلونزا الطيور.وذكرت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ” الصينية، اليوم، أن 4 آلاف و500 من الدواجن نفقت في إحدى المزارع بمنطقة شوانغجينغ، جراء إصابتها بالوباء.وأضافت أن وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية، أعدمت 17 ألفا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين تعدم 18 ألف دجاجة لإصابتها بوباء إنفلونزا الطيور) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين تعدم 18 ألف دجاجة لإصابتها بوباء إنفلونزا الطيور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).