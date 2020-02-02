2020/02/02 | 13:12 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجحت الفنانة ديانا حداد من خلال أغنية “إلى هنا” في تخطي حاجز الـ100 مليون مشاهدة للأغنية على قناتها الرسمية في موقع “اليوتيوب”.ووجهت حداد الشكر لجمهورها على دعمهم المتواصل، ومشاركتها دائماً النجاحات والتميز، مؤكدة استمرارها في طرح الأعمال الغنائية التي باتت جاهزة لطرحها خلال الفترة المقبلة.كما تستعد ديانا حداد لطرح أغنية منفردة جديدة باللهجة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ديانا حداد تتخطى حاجز الـ100 مليون مشاهدة بـ”إلى هنا” وكالة صدى الاعلام للانباء.

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