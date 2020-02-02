بريطانيا تستعد لفرض رسوم جمركية على السلع الأوروبية

2020/02/02 | 13:12 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، اليوم الاحد، بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون، يستعد لفرض رسوماً جمركية على جميع السلع القادمة من دول الاتحاد الأوروبي لبلاده.

وقالت الصحيفة، أن جونسون ينوي إجراء فحوص كاملة لتلك السلع، بدءا من العام المقبل، وذلك في محاولة لزيادة الضغوط على الاتحاد خلال محادثات تجارية مقبلة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر بارز في الحكومة البريطانية قوله: "نعتزم الفحص الكامل لكل واردات الاتحاد الأوروبي..



تصاريح التصدير والتصاريح الأمنية والفحص الصحي للحيوانات وكل سلع البقالة، التي ستمر عبر نقاط التفتيش الحدودية..



هذا سيضاعف التحدي على المستوى العملي عند الحدود في كانون الثاني 2021".

وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي أول أمس، الجمعة، بموجب اتفاق انتقالي مؤقت يبدأ فترة مدتها 11 شهرا يأمل خلالها رئيس الوزراء، بوريس جونسون، في التفاوض حول اتفاق للتجارة الحرة مماثل لما أبرمته كندا والاتحاد الأوروبي.

وبدأت بريطانيا أمس عهدا جديدا خارج الاتحاد الأوروبي بتحديات جديدة تتمثل في نسج علاقات جديدة مع التكتل، الذي يضم 27 دولة وتحديد مكانها الجديد في العالم.

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