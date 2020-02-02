الرئيس الصيني يكلف الطبابة العسكرية بمعالجة مرضى كورونا

2020/02/02 | 13:12 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أمر الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الاحد، بتكليف 1400 من أطباء وممرضي القوات المسلحة بمعالجة مرضى كورونا بمستشفى هوشنشان في ووهان ابتداء من يوم غد الاثنين.

ويتسع المستشفى لـ1000 سرير، وهو مؤقت ومخصص لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا الجديد، وقد تمكنت بكين من بنائه وتجهيزه خلال 6 أيام بعد تفشي الفيروس في هذه المقاطعة الواقعة في وسط البلاد.

وتم تكليف الجيش الصيني ببناء وتجهيز هذا المستشفى بمدينة هوشنشان في مقاطعة ووهان يوم 23 كانون الثاني الماضي، وأصبح جاهزا في 29 منه، وبدأ باستقبال الحالات الطارئة من المرضى المصابين على الفور.

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