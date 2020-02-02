اتحاد الكرة الطائرة يحدد موعد مباريات المربع الذهبي

2020/02/02 | 13:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي المركزي للكرة الطائرة موعد انطلاق مباريات المربع الذهبي من الدوري المحلي للفرق الأربعة المتأهلة (بيشمركة - البحري - غاز الجنوب – أربيل)،

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