شاهد: ساحة اعتصام الديوانية “تزلزل الاجواء” بالهتافات ضد الكتل والاحزاب وتشدد على سائرون!

2020/02/02 | 13:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد صدحت ساحة الاعتصام في الديوانية، باصوات المتظاهرين، اليوم الاحد، بهتافات الرفض لجميع الكتل والاحزاب السياسية، فيما شددت على تكرار الهتاف ضد تحالف سائرون.وجاء موقف المتظاهرين ردا على مباركة زعيم التيار الصدري وتحالف سائرون على مباركة تكليف محمد توفيق علاوي، الذي عبرت ساحات التظاهر عن رفضه منذ ايام.

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