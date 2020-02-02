السعودية تعلق جميع رحلاتها إلى جوانزو الصينية بسبب تفشي فيروس كورونا

2020/02/02 | 13:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علقت الخطوط الجوية السعودية, رحلاتها بين كل من الرياض وجدة ومدينة جوانزو في الصين حتى إشعار آخر، بسبب تفشي فيروس كورونا المميت.

وقالت شركة الخطوط الجوية السعودية عبر مركز الاتصال انها تلفت عناية جميع الضيوف الذين لديهم حجز مؤكد، أن بإمكانهم استرجاع قيمة التذاكر دون رسوم.

وفرضت مدينة ونتشو الصينية الواقعة خارج مقاطعة هوبي، قيودا على تنقلات سكانها، لاحتواء فيروس كورونا فيما سجلت الفلبين اليوم أول وفاة بهذا الفيروس خارج الصين.

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