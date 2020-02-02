الامن والدفاع النيابية تدعو الحكومة الى رفض نشر منظومة باتريوت قرب القواعد الاميركية

2020/02/02 | 13:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت لجنة الامن والدفاع النيابية الحكومة الى رفض نشر القوات الاميركية لمنظومة باتريوت بالقرب من قواعدها في العراق.

وقال عضو اللجنة كريم عليوي في تصريح إن نشر منظومة دفاع جوي صاروخي أميركية ستعطي واشنطن فرصة كبيرة للبقاء داخل الاراضي العراقية، مشددا على ضرورة رفض نشر هذه المنظومة في البلاد.

وأشار عليوي إلى ان الضغط الشعبي وقرار مجلس النواب، وموقف الحكومة، سوف لن يعطي اية فرصة لواشنطن لبقاء قواتها في العراق.

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