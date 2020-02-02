المقاومة تتصدى لطائرات الصهاينة في غزة والجيش السوري يسيطر على مناطق بريف حلب

2020/02/02 | 13:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدت المقاومة الفلسطينة لطائرات العدو الصهيوني في سماء قطاع غزة في فلسطين المحتلة.ومن جانب اخر بسط الجيش العربي السوري، سيطرته على بلدة زيتان جنوب قرية القلعجية بريف حلب الجنوبي الغربي، بعد معارك مع جبهة النصرة الإرهابية والفصائل المرتبطة بها.

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