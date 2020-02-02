استثناء المشمولين بالفصل السياسي من السن القانوني للتقاعد

2020/02/02 | 13:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد كشفت وزارة المالية عن ضوابط جديدة، لاحالة الموظف الى التقاعد عند اكماله الـ (60)سنة من العمر وهي السن القانونية للاحالة الى التقاعد بغض النظر عن مدة الخدمة.وقال بيان للوزارة، تلقته، العهد نيوز، ان “هناك استثناء لبعض الجهات من السن القانونية وهم المشمولون بقانون الفصل السياسي رقم (4) وذوي الشهداء من الدرجة […]

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