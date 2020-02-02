الصدر يأمر بعودة الحياة لما كانت عليه .. والمحتجون يردون بـ وسم #مقتدى_يسرق_الثورة

2020/02/02 | 13:21 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في تغريدة على صفحته في تويتر من "اصحاب القبعات الزرق" ان يقفوا بجانب قوات الامنلفتح جميع الطرق المغلقة وعودة الحياة لما كانت علية .

فيما شدد على منع كل من يقطع الشارع من خلال مطالبته للقواتالامنيةبعودة السير بشكل طبيعي .

وكذلك دعا الى عودة دوام...

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