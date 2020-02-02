10 احداث ضربت العالم في الشهر الاول من عام 2020 وهي ..؟!!

2020/02/02 | 13:21 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

شهد شهر يناير من العام الحالي 2020 بأحداث قلما يشهدها الشهر الأول من السنة الجديدة، حيث بدأت باغتيال شخصيات هامة كادت تشعل حربا كبيرة، وانتهت بإعلان الرئيس الأمريكي "صفقة القرن".

ومن أبرز أحداث هذا الشهر الذي حمل طابعا مختلفا عن باقي أشهر العام الفائت، وربما عن الأشهر القادمة من ا...

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