الصين تعلن اخبارا “سارة”.. اكثر من 300 شخص غادر المستشفيات بعد شفائه من فيروس “كورونا”

2020/02/02 | 13:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة اعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الاحد، عن مغادرة 328 مريضا مصابا بفيروس كورونا المستشفيات بعد تعافيهم.وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي، أن يوم السبت شهد خروج 85 شخصا من المستشفيات بعد تعافيهم، منهم 49 في مقاطعة هوبي.وأعلنت السلطات الصينية الأحد، أن عدد الوفيات المؤكدة في البلاد جراء فيروس “كورونا” […]

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