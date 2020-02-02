2020/02/02 | 13:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلن محافظ صلاح الدين، عمار جبر، الأحد، موافقة مجلس الوزراء على طلبه بتعيين ١٢٧٢ من حملة الشهادات العليا في موازنة ٢٠٢٠.وأكد المحافظ، بعد اجتماع مع طورهان المفتي رئيس سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، "موافقة الحكومة على تخصيص الأراضي في بلديات صلاح الدين للمشمولين بالرعاية الاجتماعية و المتضررين من الارهاب، ومناقلة الاراضي من وزارة الدفاع الى محافظة صلاح الدين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. تعيين ١٢٧٢ من حملة الشهادات العليا ضمن موازنة 2020) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. تعيين ١٢٧٢ من حملة الشهادات العليا ضمن موازنة 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).