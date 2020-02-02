2020/02/02 | 13:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

توافد الآلاف من الطلبة، الأحد (2 شباط 2020) إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، للمشاركة في ا...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالصور.. آلاف الطلبة يتوافدون إلى ساحة التحرير وسط بغداد للمشاركة في التظاهرات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالصور.. آلاف الطلبة يتوافدون إلى ساحة التحرير وسط بغداد للمشاركة في التظاهرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).