نجم باريس سان جيرمان يحتفل بفوز ريال مدريد بالديربي

2020/02/02 | 13:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

يبدو أن النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، كان سعيداً بفوز ريال مدريد على أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية بالليغا امس السبت بهدف نظيف سجله كريم بنزيما.

ولا يخفى سراً على أحد الرغبة القوية من ريال مدريد ومدربه زين الدين زيدان في التعاقد مع كيليان مبابي، وسط تلميحات أيضاً عن رغبة متبادلة من اللاعب نفسه الذي يتمنى اللعب تحت قيادة مثله الأعلى زيزو.

وفي الوقت الذي غادر فيه أرضية الملعب في مباراة باريس سان جيرمان ضد مونبلييه غاضباً، ودخل في حوار مع مدربه توماس توخيل أمام الكاميرات، غازل مبابي ريال مدريد.

وكما أشارت صحيفة آس الإسبانية،" أعجب كيليان مبابي بالصور التي نشرها أصدقائه في ريال مدريد عقب الفوز بالديربي".

وقام مبابي بالإعجاب بالصور التي نشرها مواطنه كريم بنزيما، وقائد ريال مدريد سيرجيو راموس، وصديقه فينيسيوس جونيور، على حساباتهم الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

رد فعل مبابي مع توماس توخيل يعقبها مباشرة تلميحات عبر "انستجرام" أثارت فضول جماهير ريال مدريد التي ترغب بشدة في مشاهدة اللاعب بقميص الفريق في الصيف المقبل في صفقة قد تكون الأغلى في التاريخ.

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