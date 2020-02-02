2020/02/02 | 13:32 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، عن تسويق أكثر من 45 مليون بيضة مائدة اضافة الى مئات الأطنان من الدجاج والأسماك واللحوم الحمراء في بغداد خلال شهر كانون الثاني الماضي.

وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "تم تسويق أكثر من 45 مليون بيضة مائدة عن طريق 13 مشروعاً عاملاً في محافظة بغداد تم إنشاؤها عن طريق المبادرة الزراعية وتعمل بنظام الأقفاص".وأضافت، أن "عدد الدجاج البياض في مرحلة الإنتاج لهذه المشاريع بلغ أكثر من مليون و800 ألف دجاجة و267 ألف دجاجة في مرحلة التربية، فيما بلغت الكميات المنتجة من دجاج اللحم 368 ألف دجاجة بواسطة 15 مشروع لإنتاج أفراخ اللحم و58 ألف دجاجة مجزورة عن طريق مجزرتين في المحافظة".

وتابعت، أن "الكميات التي تم تسويقها من الأسماك في جانب الرصافة إلى الأسواق المحلية بلغت أكثر من 101 طن عن طريق 104 مشروع مجاز يعمل في المحافظة، فيما بلغت الكميات المسوقة من اللحوم الحمراء أكثر من 1000 طن خلال شهر كانون الثاني الماضي".ورجحت وزارة الزراعة في 21 تموز 2019 أن العراق سيكتفي ذاتياً من بيض المائدة خلال شهر تشرين الثاني من العام الحالي، مشيرةً إلى تصدير الفائض في حال وجود إمكانية لذلك.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة: تسويق أكثر من 45 مليون بيضة ومئات الأطنان من الدجاج والأسماك ببغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة: تسويق أكثر من 45 مليون بيضة ومئات الأطنان من الدجاج والأسماك ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).