القبض على شخصين سرقا أموالاً ومخشلات ذهبية في منطقة الأعظمية

2020/02/02 | 13:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلنت مديرية نجدة بغداد، إلقاء القبض على شخصين سرقا 18 ألف دولار ومخشلات ذهبية من منزل في منطقة الأعظمية ببغداد.وقالت المديرية، في بيان تلقت “العهد نيوز”، اليوم الاحد، إن “دوريات شرطة نجدة الأعظمية، ألقت القبض على شخصين يعملان بحرفة النجارة قاما بسرقة 18 ألف دولار مع مخشلات ذهبية من داخل […]

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