2020/02/02 | 13:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى اعلنت المزارات الدينية في محافظة ديالى، اليوم الاحد، عن انطلاق مشروع اعمار 6 مراقد دينية داخل المحافظة.وقال مدير اعلام المزارات الدينية في ديالى احمد الربيعي، ان” 6 من المراقد الدينية المعروفة انطلق مشروع اعمارها ضمن خطة ممنهجة من اجل اكمال خطط البناء والاعمار والترميم خاصة وان اغلبها تعرض الى الاستهداف من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق مشروع اعمار 6 مراقد دينية داخل محافظة ديالى) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق مشروع اعمار 6 مراقد دينية داخل محافظة ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).