السيد السيستاني يستأنف استقبال زواره.. هل تماثل للشفاء؟

2020/02/02 | 13:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر عراقي مطلع، الاحد، ان المرجع الديني الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني عاد لاستقبال الزائرين بمكتبه....

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