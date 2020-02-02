محمد توفيق علاوي.. الرئيس غير الجدلي؟

2020/02/02 | 14:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستبعد سياسيون ومحللون ان يواجه رئيس الوزراء العراقي المكلف معارضة جدية، معتبرين ان تشكيل الحكومة هي أهم مصلحة وطنية في الوقت الحالي....

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