كورونا يرفع عدد ضحاياه ويسجل أول وفاة خارج الصين

2020/02/02 | 14:10 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت منظمة الصحة العالمية إن الفيليبين سجلت أول حالة وفاة خارج الصين بفيروس كورونا – صورة: رويترز

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