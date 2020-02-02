2020/02/02 | 14:10 - المصدر: كردستان 24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ازدادت عزلة الصين على خلفية انتشار فيروس كورونا في عدد من دول العالم – صورة ارشيفية
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبراء: فيروس كورونا ينتقل عبر الجهاز الهضمي ) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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