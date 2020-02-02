بعد كورونا.. إنفلونزا الطيور تعود مجدداً الى الصين

2020/02/02 | 14:10 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تسجل السلطات الصينية أي حالة إصابة بإنفلونزا الطيور لدى سكان المقاطعة – صورة ارشيفية

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