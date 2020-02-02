صحة البصرة تتخذ عدة إجراءات لمواجهة تفشي “كورونا”

2020/02/02 | 14:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة كشفت صحة البصرة، اليوم الاحد، عن اجراءاتها في مواجهة تفشي فيروس كورونا والتشديدات الخاصة بعدم دخول الصينيين للمحافظة، مؤكدة ان المحافظة لم تسجيل اي اصابة بالفيروس.وقال عضو ارتباط اللوائح الصحية الدولية في صحة البصرة، الطبيب غسان عبود، إن “الاجراءات تتضمن منع دخول القادمين من الصين او المارين منها خلال الايام الـ […]

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