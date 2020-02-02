العمل تسجل 94 إصابة في القطاع العام

2020/02/02 | 14:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد سجلَ المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، (94) اصابة في قطاع العمل العام من خلال الاستمارات الواردة من الوزارات وشعب واقسام الطوارئ في المستشفيات خلال كانون الثاني الماضي.وقال بيان للوزارة، تلقته، العهد نيوز، انه “من جانب اخر قام المركز بتدقيق اربع شهادات فحص هندسي منها ثلاث شهادات […]

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