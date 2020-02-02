قناة الحرة عراق ناقض واضح في بيان الصدر بعد تكليف محمد توفيق علاوي

2020/02/02 | 14:12 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد متابعون عراقيون تناقضا واضحا في البيان الذي أصدره الزعيم الديني والسياسي مقتدى الصدر بعد تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل حكومة عراقية خلفا للمستقيل عادل عبد المهدي – ففي السطر […]

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