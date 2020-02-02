المرجع الاعلى يعود لاستقبال الزائرين بمكتبه

2020/02/02 | 14:12 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر مطلع، الاحد، ان المرجع الاعلى السيد علي السيستاني عاد لاستقبال الزائرين بمكتبه.وقال المصدر ، ان “المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني عاد لاستقبال الزائرين بمكتبه”.واضاف ان […]

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