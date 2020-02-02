بعد التكليف وسلوك “القبعات الزرق”.. هتافات جديدة بين المتظاهرين: علاوي والصدر “الخصوم الجدد” لساحات الاحتجاج

2020/02/02 | 14:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد سجلت ساحات التظاهر في بغداد والمحافظات كافة، مواقف محددة ردا على ما اعتبروه “خيانة لدماء المتظاهرين” وذلك بالتوافق على تكليف محمد توفيق علاوي من قبل الثنائي الذي جاء برئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وتحالف الفتح هادي العامري، والتي تزامنت مع سلوكيات واجراءات قامت بها مجاميع “القبعات الزرق” […]

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