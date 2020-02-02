مقتل 4 أطفال لبنانيين بحادث دهس غربي سيدني

2020/02/02 | 14:13 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت السلطات الأسترالية، اليوم الاحد، عن مقتل 4 أطفال وجرح آخرين وذلك بعد قيام سائق مخمور بدهسهم في ضاحية أوتلاندز غربي سيدني.

وأضافت، أن السائق البالغ من العمر 29 عاما سيمثل أمام المحكمة بعدما وجهت إليه 20 تهمة، بينها القتل غير العمد والقيادة تحت تأثير الخمر، بحسب موقع "نيوز" الأسترالي.

وتابعت الشرطة في تقريرها أن الأطفال الأربعة من عائلة لبنانية تحمل جنسية البلاد كانوا على الرصيف عندما دهستهم السيارة.

وبحسب الشرطة فإن القتلى الأربعة هم 3 فتيات تتراوح أعمارهن بين 8 و12 عاما، وصبي عمره 13 عاما وقد فارقوا الحياة في مكان الحادث، في حين أصيب ثلاثة أطفال آخرين، هم فتاتان وصبي، نقلوا إلى المستشفى حيث يتعالجون وحالتهم مستقرة.

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