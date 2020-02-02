متظاهرون يقطعون طرقا بعدة مدن عراقية احتجاجا على تكليف علاوي

2020/02/02 | 14:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… لجأ المتظاهرون في مدن عراقية يوم الاحد الى التصعيد بواسطة الاضراب عن الدوام الرسمي، وقطع طرق حيوية تنديدا بتكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل حكومة مؤقتة في البلاد.وفي الديوانية قطع المحتجون قطع المتظاهرون اهم الشوارع والتقاطعات بالمدينة ، مع اضراب عام في الدوائر الحكومية والمدارس والجامعات.اما مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار فقد […]

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