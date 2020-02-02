2020/02/02 | 14:16 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحل العراق – ودق ماضي لم تهدأ ساحات الاحتجاج في #بغداد ومدن وسط وجنوب #العراق بعد الإعلان عن تكليف #محمد_توفيق_علاوي لرئاسة الحكومة المؤقتة خلفاً لـ #عادل_عبد_المهدي.وأمام “علاوي” سلسلة من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مع استمرار الرفض الشعبي.. هل سينجح “علاوي” في مهامه؟) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مع استمرار الرفض الشعبي.. هل سينجح “علاوي” في مهامه؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).