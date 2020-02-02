كوريا الشمالية تتخذ تدابير مشددة للحد من كورونا

2020/02/02 | 14:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت كوريا الشمالية ،اليوم الاحد ،اتخاذ إجراءات الحجر الصحي المشدد في المناطق المجاورة للصين والموانئ والمطارات التي يمكن أن يدخل من خلالها فيروس كورونا.

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