زيدان يكسر رقم مورينيو ويقترب من ديل بوسكي.. الافضل بتاريخ ريال مدريد

2020/02/02 | 14:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخطى الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، رقم البرتغالي جوزيه مورينيو، كأكثر المدربين تحقيقاً للانتصارات في تاريخ النادي الملكي.حقق ريال مدريد فوزاً ثميناً على أتلتيكو مدريد بهدف نظيف، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن فعاليات الجولة 22 من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.ليعزز النادي الملكي […]

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