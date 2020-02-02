بالصورة : فائق يثير مشكلة جديدة .. انعكاس زجاج مكتب الرئيس العراقي برهم يظهر شخصية مثيرة للجدل .. من وراء تكليف علاوي رئيسا للوزراء .. ؟!

2020/02/02 | 14:23 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

شن النائب العراقي فائق الشيخ علي، اليوم الأحد، هجوما على رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، واصف أياه بأنه ليس أهلا لتشكيل الحكومة.

كما وتساءل الشيخ علي عن سبب مرافقة المدير السابق لمكتب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، أبو جهاد الهاشمي، له خلال تكليفه من قبل برهم...

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