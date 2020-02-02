بعد انقطاع دام لـ7 سنوات .. طيران الخليج يستأنف رحلاته لإقليم كوردستان

2020/02/02 | 14:23 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ يستقبل مطار اربيل الدولي يوم الاحد أول رحلة لخط طيران الخليج الناقل الوطني للبحرين بعد انقطاع دام لأكثر من 7 سنوات.

وذكرت ادارة مطار اربيل في بيان مقتضب ان طيران الخليج سيسير ما معدله 3 رحلات جوية اسبوعيا، و بشكل مباشر الى دولة البحرين.

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