2020/02/02 | 14:24 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة أبل، الاحد، هن نيتها غلق مكاتبها ومتاجرها في البر الرئيسي للصين مؤقتا لمواجة خطر فيروس كورونا وبحسب موقع TOI الهندى فقد تم تأكيد ذلك في تقرير إخباري صادر عن بلومبرج، وقالت الشركة في بيان بلومبرج: “إن أفكارنا هي مع الأشخاص الأكثر تأثرًا بشكل مباشر بفيروس كورونا ومع أولئك الذين يعملون على مدار الساعة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شركة أبل تغلق متاجرها ومكاتبها فى الصين بشكل مؤقت وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة أبل تغلق متاجرها ومكاتبها فى الصين بشكل مؤقت) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركة أبل تغلق متاجرها ومكاتبها فى الصين بشكل مؤقت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).